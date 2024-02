In contextul demararii procesului de recalculare a pensiilor la nivelul Ministerului Muncii, se anunța o schimbare cruciala. De la 1 septembrie 2024, vor intra in vigoare noile pensii conform unei formule de calcul revizuite. Cu toate acestea, exista o veste importanta pentru anumite categorii, deoarece nu toți vor beneficia de majorari ale sumelor lunare primite. Iata cine sunt cei care nu vor primi mai mulți bani și cum aceasta modificare legislativa va afecta veniturile pensionarilor in urmatoarea perioada.