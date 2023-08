Mii de bucureșteni care așteptau cu nerabdare reluarea furnizarii de apa calda in dimineața zilei de 20 august vor fi nevoiți sa mai aștepte o zi. Situația termoficarii din oraș a ramas critica pentru aproximativ o treime dintre blocurile din București, in special in sectoarele 2 și 3, afectand peste 300 de locuințe. Vești triste pentru mii de bucureșteni Compania Termoenergetica, responsabila de furnizarea de energie termica in oraș, a inițiat o revizie tehnica anuala și efectueaza reparații pe magistrala 3 Sud incepand din 1 august. Inițial, situația ar trebuie sa fie remediata pana la data…