Presedintii Joe Biden si Emmanuel Macron si-au manifestat, joi, la Washington, dorinta de a cauta impreuna o solutie la razboiul din Ucraina, dar fara a reduce sprijinul pentru Kiev, in timpul unei vizite de stat a presedintelui Frantei in SUA caracterizata de „afectiune diplomatica", relateaza AFP. „Sunt gata sa vorbesc cu Putin in cazul in […]