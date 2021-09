Contrapartea Centrala ar putea deveni functionala la jumatatea anului viitor, iar atunci am putea sa avem pietele pe derivate functionale, a afirmat marti Adrian Tanase, director general al BVB, la Forumul Pietei de Capital.

"Va pot spune ca si proiectul de Contraparte Centrala evolueaza conform planificarii pe care o avem impreuna cu partenerii nostri si aici as vrea sa fac referire in principal la CC&G, partenerul nostru, adviser-ul nostru in acest proiect, dar si colaborarile pe care le avem cu autoritatile nationale, cu Autoritatea de Supraveghere Financiara si cu Banca Nationala…