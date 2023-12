ANUNT FINALIZARE PROIECT – Dezvoltarea societatii SC STENDICONS STAR CONS SRL „Dezvoltarea societatii SC STENDICONS STAR CONS SRL prin achizitionarea de echipamente necesare lucrarilor de pregatire a terenului” Nr.721/POC/411/AS/07.02.2023 SC STENDICONS STAR CONS SRL, cu sediul in jud. Dolj, comuna Motatei, str. Traian, nr.3, cod poștal 207415, CUI: 31466249, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J16/600/2013, anunța finalizarea proiectului cu titlul “Dezvoltarea societatii SC STENDICONS STAR CONS SRL prin achizitionarea de echipamente necesare lucrarilor de pregatire a terenului”, cod RUE 1019, proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala, prin… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

