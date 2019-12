Stiri pe aceeasi tema

- Numele beneficiarului: RAY CONSULTING SRL Numele programului: Programul Operațional Regional 2014-2020Numele Autoritații de Management “Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene”Numele Organismului Intermediar “Agenția pentru Dezvoltare Regionala SV Oltenia” Valoarea…

- Proiectul a fost implementat prin intermediul unei finanțari nerambursabile acordate prin Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Regio–Programul Operațional Regional 2014-2020, in baza contractului de finantare incheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației…

- Titlul proiectului: „CONSULANDIA SRL – NOI ORIZONTURI DE DEZVOLTARE” Numele beneficiarului: CONSULANDIA SRL Numele programului: REGIO – Programul Operațional Regional 2014-2020, Numele Autoritații de Management: „Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei”…

- Comunicat de presa 11 Noiembrie 2019 CREȘTEREA COMPETITIVITAȚII ECONOMICE PRIN EXTINDERE ȘI DOTARE VILA TURISTICA LA SC ANA SOFT SRL DIN LOCALITATEA GALAȚI, JUDEȚUL GALAȚI S.C. ANA SOFT S.R.L., cu sediul in Municipiul Galați, Str. Saturn Nr. 10, Bloc B2, Ap. 52, județul Galați deruleaza, incepand cu…

- Numele beneficiarului: UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVANumele programului: Programul Operational Regional 2014-2020Numele Autoritatii de Management “Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice”Numele Organismului Intermediar “Agentia pentru Dezvoltare Regionala SV Oltenia”…

- Municipiul București anunța inceperea implementarii proiectului “Modernizare linie de tramvai pe B-dul G-ral Vasile Milea de la intersecția cu B-dul Timișoara pana in dreptul intrarii in benzinaria OMV”, Cod SMIS 123508. Pentru acest proiect Municipiul București, in calitate de beneficiar,…

- AMBRO S.A., cu sediul in Suceava, Calea Unirii nr. 24, deruleaza, incepand cu data de 01.08.2018, proiectul „Cresterea eficientei energetice operationale la S.C. AMBRO S.A. Suceava prin implementarea unei instalații de cogenerare de inalta eficienta„ cod SMIS 2014+ 115900, proiect cofinantat din Fondul…

- Obiectivul general al proiectului a fost realizarea unei investiții inițiale in cadrul firmei GMG CONSTRUCTII SRL prin crearea unei noi unitați de producție. Obiectivele proiectului sunt in stransa legatura cu obiectivul specific aferent „Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, axa prioritara…