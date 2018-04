Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul are a intrat cu o furgoneta in multime la Munster era un german de 49 de ani, care ar fi avut probleme psihice, anunta presa germana, conform news.ro.El ar fi incercat sa se sinucida "de curand", sustine ZDF, in timp ce Suddeutsche Zeitung sustine ca autoritatile nu dispun de elemente…

- Poliția a gasit un obiect suspect in furgoneta barbatului care a intrat sambata intr-un grup de oameni in orasul Munster, din vestul Germaniei. Oamenii legii au demarat o ancheta in acest caz. Nu este clar despre ce obiect este vorba și nici daca reprezinta vreun pericol. Cel…

- Cel putin patru persoane au murit, sambata, in orasul Munster, din vestul Germaniei, dupa ce o duba a intrat intr-un grup de pietoni, a anuntat Ministerul german de Interne. Printre victime se afla si atacatorul, care s-a sinucis pr...

- Politia a descoperit "un obiect suspect" in furgoneta individului care a intrat sambata intr-un grup de oameni in orasul Munster, din vestul Germaniei, potrivit unui purtator de cuvant al institutiei, informeaza dpa. Politia a izolat zona pentru a continua ancheta, a adaugat oficialitatea germana. Potrivit…

- Politia germana a anuntat ca circa 30 de persoane au fost ranite in incidentul din Munster si ca s-au inregistrat si "cativa morti, printre care s-ar afla probabil si suspectul". Institutia mentionata a postat pe Twitter ca s-au inregistrat mai multi morti si raniti. Incidentul a fost confirmat…

- Cateva persoane au fost ucise si mai multe au fost ranite sambata in centrul orasului Munster, din vestul Germaniei, a anuntat politia germana pe Twitter, informeaza AFP. Potrivit mai multor media germane, o masina a intrat in multime in acest oras din landul Rhenania de Nord-Westphalia. Reuters transmite…

- Canalul 78 a publicat descifrarea conversației piloților An-148 care s-a prabușit in luna februarie in regiunea Moscovei. Presa susține ca inregistrarea a fost facuta cu un minut inainte de accident. Inregistrarea discuțiilor susținute de piloții navei An-148 inainte de prabușire a fost publicata de…

- Presedintele Klaus Iohannis va face o declaratie de presa marti, la ora 12:30, la Palatul Cotroceni, anunta Administratia Prezidentiala.Hotnews.ro va transmite LIVE TEXT declaratiile sefului statului.