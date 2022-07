Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul recomanda purtarea maștii de protecție in spațiile publice inchise sau aglomerate Guvernul recomanda purtarea maștii de protecție in incaperi și spații aglomerate, in contextul creșterii numarului de cazuri COVID. Miercuri, la ședința, reprezentanții Executivului au purtat maști. La nivelul…

- Guvernul recomanda din nou masca de protecție sanitara in spații interioare, mai ales in mijloacele de transport in comun, in contextul creșterii numarului de infectari cu COVID. Purtatorul de cuvant al Executivului a declarat ca „deocamdata nu avem in acest moment activat vreun cadru legal care sa…

- La nivelul Guvernului Romaniei exista o preocupare in legatura cu cresterea numarului de cazuri de COVID-19 si orice masura de preventie este binevenita, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al Executivului Dan Carbunaru, mentionand ca membrii Cabinetului au purtat in sedinta masti de protectie.…

- ALERTA… Situația epidemiologica privind COVID-19, in perioada 11 – 19 iulie a.c., la nivelul județului Vaslui, se prezinta destul de ingrijorator: numar de cazuri confirmate de la inceputul pandemiei – 37652, dintre care 202 de cazuri confirmate in ultimele 7 zile. Peste 40 pacienți internați in spitalele…

- Purtarea maștii de protecție devine din nou obligatorie in transportul public și in incaperile publice inchise pe intreg teritoriul regiunii transnistrene. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Numarul de noi cazuri de imbolnavire cu Covid va ajunge in aceasta saptamana la 10.000, au declarat pentru G4Media surse guvernamentale. Asta dupa ce la precedenta raportare saptamanala au fost circa 4.000 de cazuri. Guvernul le va recomanda cetațenilor sa poarte masca de protecție, mai ales in spațiile…

- Purtarea mastii este suspendata in Grecia in spatii inchise incepand de miercuri pentru cel putin trei luni, relateaza Hotnews . Cu exceptia transportului urban, metrou, tramvai și autobuz, a caselor de batrani și spitalelor, purtarea mastii pentru protectie impotriva COVID-19 nu mai este obligatorie…

- Italienii nu vor mai avea nevoie de permis sanitar si vor putea renunta la masca de protectie incepand de la 1 mai in baruri, restaurante si la birou, purtarea acesteia ramanand insa obligatorie in mijloacele de transport in comun si la cinematograf. In Italia a fost ridicata obligativitatea purtarii…