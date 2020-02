Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 14 unitati de invatamant sunt inchise integral, joi, din cauza gripei si a virozelor, alte 95 de scoli si gradinite fiind inchise partial, a anunțat, joi, Ministerul Educației. Ministerul Educatiei si Cercetarii a anuntat, joi, ca situatia centralizata la nivel national arata ca, din cauza…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o avertizare Cod rosu de viscol ce vizeaza zona montana inalta din doua judete din Moldova, potrivit Agerpres.Citește și: BREAKING - Guvernul Orban a picat: moțiunea de cenzura a PSD a fost adoptata Potrivit meteorologilor,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, doua avertizari cod portaliu, respectiv cod galben, anunțand ploi și ninsori abundente. Avertizarea meteo intra in vigoare la ora 13.00 și este valabila pana maine, 5 februarie, la ora 8.00. ANM a emis o avertizare cod portocaliu pentru zona…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia intrerupta din cauza vremii nefavorabile sau a vreunui eveniment rutier, nici probleme majore privind fluenta traficului pe arterele principale.Totodata,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica dimineata, o avertizare de ceata si vizibilitate redusa pentru mai multe localitati din judetul Dolj si un Cod galben de vant puternic in judetele Maramures, Cluj si Bistrita-Nasaud.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis avertizare cod galben de vant pentru județul Bistrița-Nasaud, dar și pentru județele Cluj și Maramureș. Avertizarea este valabila din 21-12-2019 ora 21:10 pana la : 22-12-2019 ora 2:00. In toate cele trei județe sunt vizate zonele de munte de peste…

- Vremea este in continuare mult mai calda decat normalul perioadei, dar verul va fi noros, in cea mai mare parte a tarii, iar dupa-amiaza va ploua, anunța Administrația Nașionala de Meteorologie (ANM).Astfel, se vor semnala ploi in Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Oltenia. Și duminica sunt…

- La eveniment participa 19 alaiuri din judetele Bistrita-Nasaud, Botosani, Cluj, Iasi, Maramures, Suceava, Tulcea, din Republica Moldova si regiunea Cernauti – Ucraina, in total, peste 500 de participanti. Fotoreporterul Dan Lunca a surprins mai multe instantanee de la eveniment. VEZI MAI MULT: GALERIE…