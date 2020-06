AnuntDePresa_20200602 Proiectul „Construire gradinița cu program normal in localitatea Razoare, oraș Targu Lapuș, județ Maramureș”, avand cod SMIS 124473, se implementeaza de beneficiarul orașul Targu Lapuș in perioada 01.06.2018 – 31.03.2023. Obiectivul general al proiectului este imbunatațirea infrastructurii educaționale preșcolare la nivelul orașului Targu Lapuș, prin construirea unei gradinițe, in vederea creșterii gradului de participare la nivelul educației timpurii și a invațamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului. Obiectivele specifice…