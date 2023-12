Stiri pe aceeasi tema

- REȘIȚA – Deși patronul celor de la FC Botoșani, Valeriu Iftime, l-a vrut din nou pe banca modlovenilor, antrenorul Reșiței, Flavius Stoican a precizat faptul ca nu este tentat de o revenire in Superliga! „Sunt onorat ca m-a cautat domnul Iftime, sa vin la echipa dansului. Inseamna ca am facut lucruri…

- Valeriu Iftime, patronul de la FC Botoșani, considera ca Gigi Becali (65 de ani) nu poate sa mai faca performanța cu FCSB. FCSB a ajuns la 8 ani consecutivi in care nu a caștigat titlul in SuperLiga. Roș-albaștrii nu au mai avut performanțe importante nici pe plan european. Valeriu Iftime crede ca Gigi…

- Valeriu Iftime (63 de ani), patronul celor de la FC Botoșani, vrea sa implementeze la echipa sa stilul lui Dorinel Munteanu (55 de ani), antrenorul de la Oțelul Galați. Valeriu Iftime crede ca rețeta lui Dorinel Munteanu, cea de a avea o echipa bine pregatita fizic, care sa nu se teama de adversar,…

- Finanțatorul celor de la FC Botoșani, Valeriu Iftime, a acuzat in termeni duri arbtrajul brigazii conduse de Szabolcs Kovacs in meciul pe care formația moldoveana l-a disputat duminica, pe teren propriu, in compania lui FC Voluntari, scor 3-3, in runda cu numarul 16 din Superliga. Duminica, FC Botoșani…

- (P) Ajunși la jumatatea sezonului normal al SuperLigii Romaniei, FC Botoșani este singura echipa din campionat care nu a obținut nicio victorie in primele 15 etape. Echipa finanțata de Valeriu Iftime traverseaza cea mai dificila campanie din ultimul deceniu, de la promovarea echipei și pana in prezent.

- A fost ședința la FC Botoșani, echipa aflata pe ultimul loc in SuperLiga. In urma discuțiilor dintre Valeriu Iftime și Dan Alexa, s-a luat decizia ca antrenorul sa contine pe banca moldovenilor. Inaintea ședinței, Iftime era hotarat sa il lase pe Alexa sa plece, in cazul in care aceasta era dorința…

- Valeriu Iftime, afaceristul din ce in ce mai tentat sa-și retraga finanțarea de la FC Botoșani, mai ales daca moldovenii vor retrograda in liga secunda, vine cu un anunț de impact. In contextul declarației de intenție facute de Victor Pițurca, Iftime dezvaluie ca i-ar surade sa investeasca la Steaua!…

- Universitatea Craiova a reusit cea mai clara victorie a sa din acest sezon al Superligii de fotbal, 5-1 (2-1) cu FC Botosani, duminica, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 11-a a Superligii de fotbal.