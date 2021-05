Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana aceasta, valorile termice vor fi ușor mai mici decat cele normale pentru aceasta perioada, pentru ca apoi sa creasca spre sfarșitul intervalului, potrivit prognozei meteorologice emise de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) pentru perioada 3 – 31 mai. 3 – 10 mai Valorile termice…

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta temperaturi ridicate in acest weekend. O masa de aer tropical va aduce valori ridicate in termometre, mai ales duminica, 2 mai, in ziua de Paste. Potrivit specialistilor, ne putem astepta la temperaturi chiar si de 30 de grade Celsius. ‌Romania, intre ploi…

- Vremea va fi, in general, racoroasa pe parcursul urmatoarelor doua saptamani (5 – 18 aprilie), la inceput cu valori termice mai scazute decat in mod normal pentru luna in curs, in timp ce precipitatiile vor fi prezente in cea mai mare parte a tarii pe intreaga perioada analizata, arata estimarile publicate,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o noua avertizare cu privire la vremea rece. Meteorologii au anunțat precipitații moderate, vreme deosebit de rece și intensificati locale ale vantului.ANM a emis o noua avertizare cu privire la vremea rece. Aceștia au anunțat precipitații moderate,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a publicat luni dimineața prognoza meteo pentru Romania in intervalul 15 - 28 martie 2021. In majoritatea regiunilor, precipitațiilor vor fi prezente in toata aceasta perioada, inregistrandu-se și o scadere a temperaturilor fața de normalul perioadei.

- Vești bune de la meteorologi! Vremea se incalzește foarte mult. Joi, 25 februarie, se ating maxime chiar și de 19 grade. Joi, vremea se va incalzi si va deveni mult mai calda decat in mod normal la aceasta data, transmite Administrația Naționala de Meteorologie. Cerul va fi variabil, dar in…

- Administrația Naționala de Meteorologie a publicat prognoza de vreme pentru perioada 15-28 februarie. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Interval de valabilitate: 12 februarie, ora 12:00 – 15 februarie, ora 10:00 Fenomene și zone afectate: vreme deosebit de rece și ger mai ales dimineața și noaptea in cea mai mare parte a țarii In intervalul menționat vremea va fi deosebit de rece, geroasa indeosebi pe parcursul nopților și al…