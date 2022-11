Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un avertisment de ultima ora! Vremea se schimba radical in Romania, astfel ca se va raci considerabil, cu toate ca recent s-au anunțat temperaturi ridicate. Meteorologii au emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, mai exact vremea in…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, marți, prognoza pentru urmatoarele patru saptamani, perioada 17 octombrie - 14 noiembrie. Potrivit meteorologilor, vom avea in continuare o toamna cu temperaturi mai ridicate decat cele normale acestei perioade, iar cantitațile de precipitații vor fi destul…

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis o noua prognoza pentru perioada care urmeaza. Experții au indicat o schimbare neașteptata a vremii. Romanii vor avea parte de temperaturi de 30 de grade Celsius in acest weekend. Iata prognoza pentru urmatoarele zile și zonele care se…

- Meteorologii anunța ploi in averse, insemnate cantitativ, dar și descarcari electrice in mai multe județe din țara. Atenționarea meteo intra in vigoare luni la ora 18. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a transmis, in dimineața zilei de luni, 26 septembrie, o atenționare meteo COD GALBEN…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 17-09-2022 Ora : 10:30 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform textelor; Zonele afectate : conform textelor și harții; Fenomene : conform textelor; Mesaj : ACTUALIZARE MESAJ 1 AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Fenomene vizate:…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi dimineața, 8 septembrie, o atenționare COD GALBEN, ce va intra in vigoare dupa lasarea serii și va fi valabila pana in dimineața zilei de sambata, 10 septembrie. Astfel, 9 județe se vor afla – total sau parțial – sub incidența acestei atenționari…

- Valul de calura se va mai pastra in unele zone pana pe 1 septembrie, temperaturile maxime ajungand pana la 35 de grade Celsius. Intre 1 și 6 septembrie urmeaza o racire brusca si semnificativa a vremii, se arata in prognoza pe doua saptamani emisa de Administrația Naționala de Meteorologie. Astfel,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat astazi avertizarile meteo si a emis mai multe atentionari. Potrivit ANM a fost emis un cod galben de val de caldura si disconfort termic ridicat valabil astazi, 9 august. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatura umezeala ITU va…