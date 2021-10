Stiri pe aceeasi tema

- Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in zona montana inalta. Temperaturile maxime se vor incadra intre 17...18 grade in nordul extrem si 28 de grade in sud-vest. Pe arii restranse, dimineata, se va semnala ceata.In capitala, vremea va fi frumoasa si va continua sa se incalzeasca usor.…

- ANM a anuntat prognoza meteo pentru perioada 6-19 septembrie. Meteorologii sustin ca intervalul va debuta cu un regim termic diurn caracterizat de valori apropiate de cele specifice primei decade de septembrie, cu maxime de 23...25 de grade, in medie; noptile vor fi insa racoroase, cu temperaturi de…

- Temperaturile sunt in coborare in toata țara, iar in București și vor ajunge la 11 grade, potrivit prognozei speciale pentru Capitala. Meteorologii anunța ploi slabe și vant. De miercuri pana joi dimineața, vremea va fi racoroasa noaptea și dimineața. Cerul va fi mai mult senin, exceptand orele dupa-amiezii…

- Meteorologii anunța vreme frumoasa in ultimele doua zile de vara in sud-estul tarii, iar in restul regiunilor vor fi ploi si descarcari electrice. Potrivit meteorologilor, luni, 30 august, vremea se va ameliora sub aspectul precipitatiilor, iar regimul termic va fi caracterizat de valori in jurul celor…

- Meteorologii au actualizat sambata prognoza speciala emisa pentru București, avertizand ca in weekend vor fi perioade cu ploi torențiale și vijelii. Vremea se menține insa calda, cu temperaturi maxime de...

- Admnistratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza care arata cum va fi vremea in urmatoarele patru saptamani. Meteorologii spun ca in aceasta saptamana, temperaturile vor fi ușor mai scazute decat cele normale, insa, la inceputul lunii septembrie devin specifice pentru inceputul toamnei.…

PROGNOZA METEO: un nou val de aer fierbinte lovește Romania. Caldura sufocanta și disconfort termic accentuat. Ce zone sunt vizate Dupa furtunile violente care au maturat…