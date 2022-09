Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va fi racoroasa. Cerul va fi variabil, temporar noros ziua, cand local la munte si izolat in rest se vor semnala ploi si cu caracter de aversa. Vantul va sufla slab la moderat, cu intensificari locale ziua. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 15 si 19 grade, iar cele minime intre 7 si…

- In zilele care urmeaza, la malul marii, vremea se va mentine in general frumoasa, dar racoroasa. Vantul va sufla slab si moderat. Anuntul meteorologilor PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 06.09.2022 ORA 09:00 07.09.2022 ORA 09:00Vremea se va mentine in general frumoasa, dar racoroasa. Cerul va…

- Vremea va deveni mai racoroasa, in general, la nivelul intregii tari pe parcursul urmatoarelor doua saptamani (22 august – 4 septembrie), desi vor mai exista zile in care temperaturile maxime vor mai atinge 33-34 de grade Celsius, arata prognoza de specialitate, publicata luni de Administratia Nationala…

- Vremea intra intr-un proces de racire, dupa urmatoarele patru zile caniculare cu valori de 36 grade. Temperaturile vor scadea pana la valori medii de 28 de grade. Ploi se anunța pe 16 august și intre 19-21 august. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- In perioada urmatoare, ANM anunța ca media valorilor termice va fi ușor mai mare decat cea obișnuita pentru aceasta perioada. Cu alte cuvinte, ne așteapta din nou zile caniculare, intrerupte de foarte puține ploi in anumite regiuni. Chiar daca sunt anunțate precipitații pe arii restranse, regimul pluviometric…

- Temperaturile vor fi mai ridicate decat in mod normal atat in a doua parte a lunii iulie, cand un val puternic de canicula va lovi țara, cat și in primele doua saptamani din august, au anunțat marți meteorologii, care au publicat prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani. Potrivit ANM, in perioada…

- Vremea va fi usor mai rece. Cerul va prezenta innorari temporare indeosebi dupa-amiaza si seara, cand pe arii extinse se vor semnala averse insotite izolat de descarcari electrice. Vantul va sufla slab la moderat, cu unele intensificari temporare ziua. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 19 si…

- VREMEA in Romania, 27 iunie – 3 iulie: canicula, nopți tropicale, furtuni violente. Zonele vizate și prognoza pe zile, in țara Temperaturile urca pana la valori greu de suportat in aceasta saptamana, in țara. Sunt anunțate maxime pana la 37-38 grade Celsius, in special in partea de vest. Vor fi și furtuni,…