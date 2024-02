Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua coduri galbene de ninsori și intensificari ale vantului valabile incepand de astazi și pana luni noaptea. O prima avertizare este valabila incepand de astazi, de la ora 14:00 și pana luni dimineața la ora 8:00, fenomenele vizate fiind intensificari…

- Avertizari Cod Galben și Cod Portocaliu de vant și viscol puternic, in Alba și alte județe din țara, pana duminica noaptea Meteorologii au emis duminica avertizari Cod Galben și Cod Portocaliu de vant și viscol puternic, valabile in Alba și alte județe din țara, pana la ora 22:00. Avertizare Cod Galben…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe coduri galbene și portocalii de vant puternic valabile pentru județul Suceava pana luni noaptea. Un prim cod galben va fi in vigoare astazi intre orele 10:00 și 22:00 in tot județul Suceava. In intervalul menționat vantul va avea intensificari…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un nou anunț de ultima ora! Meteorologii au emis avertizari meteo cod portocaliu și galben de viscol și ninsori pentru mai multe zone ale țarii. Care sunt județele vizate și pana cand raman in vigoare atenționarile.

- Vremea continua sa fie capricioasa, dupa ce ziua de duminica a fost marcata de avertizari de cod roșu de viscol in mai multe județe din Romania. In București a fost lapovița și ninsoare, iar temperaturile au scazut simțitor și sunt mai mici decat normalul pentru aceasta perioada. Acum, metodologii au…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua coduri galbene de vant puternic și zapada viscolita valabile in județul Suceava pana luni dimineața la ora 10:00. Primul cod este valabil astazi intre orele 10:00 și 20:00, fenomenele vizate fiind intensificari ale vantului, temporar viscol. Vantul…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut, in urma cu puțin timp, un nou anunț! Meteorologii au emis o atentionare nowcasting Cod portocaliu de vant puternic valabila pentru mai multe zone ale Romaniei. Iata ce zone sunt afectate și pana cand ramane in vigoare atenționarea!

- Meteorologii au prelungit avertizarile cod galben și portocaliu de ninsori și viscol. ANM a precizat ca vremea ramane rece și in zilele urmatoare și ca de astazi temperaturile vor scadea și mai mult și ca va ninge in mai multe zone din țara.