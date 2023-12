Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis, marți, avertizari cod galben și portocaliu de viscol și ninsori, valabile pana miercuri, 29 noiembrie, in mai multe zone din țara. Sursa foto: meteoromania.ro Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), o avertizare cod galben intra in vigoare vineri, de la ora 10:00,…

- Avertizare meteo de VREME REA: Cod portocaliu și galben de viscol și ninsori abundente in zona de munte Avertizare meteo de VREME REA: Cod portocaliu și galben de viscol și ninsori abundente. Administrația Naționala de Meteorologie a emis, marți dimineața o atenționare meteo cod portocaliu de viscol…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un nou anunț de ultima ora! Meteorologii au emis avertizari meteo cod galben de viscol și ninsori pentru mai multe zone ale țarii. Care sunt județele vizate și pana cand ramane in vigoare atenționarea.

- Avertizare meteo de VREME REA: Cod portocaliu și galben de ninsori viscolite și vant puternic. Harta zonelor vizate Avertizare meteo de VREME REA: Cod portocaliu și galben de ninsori viscolite și vant puternic. Administrația Naționala de Meteorologie a emis vineri, 24 noiembrie, avertizare meteo de…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis avertizari cod portocaliu și cod galben de ninsori și viscol pentru mai multe zone ale țarii. Avertizarea cod galben este valabila de astazi, ora 14:00, pana maine, la ora 18:00. In intervalul menționat, vantul va avea intensificari temporare in Carpații…

- Averizare meteo de vreme rea: Cod portocaliu și Cod galben de vant puternic in Alba și alte județe. La munte, ninsori viscolite Administrația Naționala de Meteorologie a emis, joi dimineața, o avertizare meteo de vreme rea in Alba și alte județe. Incepand de joi seara (23 noiembrie 2023) vor intra in…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata, avertizari Cod galben si Cod portocaliu de intensificari ale vantului, ninsori insemnate cantitativ si viscol, valabile pentru mai mult de jumatate din țara.

- Avertizari meteo de VREME REA in mare parte din țara: Cod portocaliu și galben de vant puternic. La munte, ninsori abundente Avertizari meteo de VREME REA in mare parte din țara. Administrația Naționala de Meteorologie a emis, vineri dimineața o atenționare cod galben de vremea rea valabila in Alba…