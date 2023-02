Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie anunta un final de saptamana cu zile reci, ninsori abundente și vant puternic in toate regiunile țarii.Meteorologii au emis, joi, 26 ianuarie, doua avertizari Cod Galben de ninsori și viscol pentru mai multe județe ale țarii. Prima alerta…

- Vine prapadul in Romania, potrivit meteorologilor Administrației Naționale de Meteorologie, care au emis un cod galben de ninsori și viscol. Care sunt județele vizate de avertismentul specialiștilor in meteorologie. Iarna iși intra in drepturi. Alerta de ultima ora de la meteorologi. Cod galben de ninsori…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat cod portocaliu de viscol puternic și precipitații abundente in Romania! Ce județe din țara sunt vizate de avertizarea specialiștilor, dar și pana cand. Cod galben de vant și ploi in unele zone.

- Alerta meteo COD PORTOCALIU de ninsori și viscol. Vantul va sufla cu peste 100 km la ora. Vezi zonele vizat Administrația Naționala de Meteorologie a emis o noua alerta cod portocaliu de ninsori și viscol pentru zona montana din centrul țarii. Ninsori și viscol in urmatoarele ore in Romania. ANM a actualizat…

- Romania trece de cateva zile prin discrepanțe meteorologice. Miercuri, Capitala a inregistrat cea mai calduroasa zi din ultimii 22 de ani in luna ianuarie și in același timp 11 județe au fost vizate de o atenționare meteo Cod portocaliu de viscol, anunța Administratia Nationala de Meteorologie. In alte…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț de ultim moment! Meteorologii au emis trei coduri de vreme rea, astfel ca au anunțat un cod roșu, un cod galben și un cod portocaliu de ninsori, viscol, vijelii și precipitații abundente. Iata care sunt județele din țara vizate de atenționarea…

- Iarna iși intra in drepturi in cateva județe din Romania. Meteorologii au emis avertizari Cod portocaliu și Cod galben de ploi, ninsori și viscol in mai multe județe ale țarii, in dimineața zilei de marți, 10 ianuarie.

- Iarna grea bate la ușa romanilor din 12 județe ale țarii. Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au emis avertizare Cod galben de ninsori, viscol și polei in urma cu puțin timp. Iata ce zone din țara sunt lovite de vremea de iarna!