- Primarul municipiului Buzau, judetul Buzau: Avand in vedere: -prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. a), art. 139, alin. (5), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. b) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile și completarile ulterioare,…

- In conformitate cu prevederile art. 197 alin. (4) și (5) coroborate cu cele ale art. 198 alin. (1) din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile și completarile ulterioare, se aduce la cunostinta publicului faptul ca,

- In temeiul art.133, alin.(1), lit.a), art.134 si art.135, alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Rm.Sarat convoaca Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara care va avea loc in data de 31.10.2023,…

- 36 de proiecte de hotarare, plus punctul “Diverse” este pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Satu Mare. Consilierii se vor intalni in sedinta, in ziua de 26 octombrie, la ora 14.00. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare convocate de indata a Consiliului Local al…

- Prin Dispoziția nr. 1170 / 05.10.2023 se convoaca Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, in sedinta extraordinara, luni, 9 octombrie 2023, ora 13:00. Ședința se va desfașura prin mijloace electronice, prin platforma online de videoconferința ”Cisco Webex”. Ordinea de zi: 1.Proiect de hotarare privind…

- Facem precizarea ca pe parcursul intregului proces penal, persoanele cercetate beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum si de prezumtia de nevinovatie.Curtea de Apel Constanta a amanat, din nou, pronuntarea in apelul dosarului in care Valentin…

- DISPOZIȚIE Nr. 1121 din 22.09.2023 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii in ședința ordinara Primarul Municipiului Campia Turzii; In conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile și completarile ulterioare;…