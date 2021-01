Stiri pe aceeasi tema

- ANAF cauta sa faca contribuabilii sa-și plateasca datoriile, apeland la indrumari pentru a face acest lucru, nu direct la somații de plata. Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) deruleaza Proiectul pilot privind stimularea conformarii voluntare dedicat persoanelor fizice, se arata intr-un…

- Comisia Europeana a aprobat o investitie majora de peste 222 de milioane euro din Fondul de coeziune pentru modernizarea si instalarea infrastructurilor de apa potabila si de apa uzata in judetul Ilfov din Romania. Investitia va conecta mai multe persoane la reteaua de canalizare si va asigura o…

- Fotografii din arhiva AGERPRES, realizate la Revolutia din decembrie 1989, au fost prezentate, marti, in cadrul expozitiei "Revolutia romana din decembrie 1989 - 31 de ani", gazduita in Holul de Onoare al Palatului Culturii din Iasi. Expozitia ilustreaza evenimentele din Bucuresti si Timisoara, din…

- Se lanseaza Selly Show. Vloggerul spune ca va fi „cel mai tare show de divertisment din Romania” Selly lanseaza un nou proiect pe YouTube. Este vorba despre propria sa emisiune, intitulata simplu Selly Show. Proiectul va debuta marți, 1 decembrie 2020, pe canalul sau de YouTube. Selly promite un show…

- Aristotel Bunescu Am debutat in presa cu articolul ,,Pianul de sticla”, intr-un ziar școala in anul 1974. Urmatorul debut a fost la Agenția Naționala de Presa AGERPRES cu o știre economica. A mai fost primul pas in presa naționala pe hartie, la un cotidian al tineretului. Țin minte și acum senzația…

- Agentia Nationala de Presa AGERPRES va difuza miercuri, la ora 14,00, un interviu cu presedintele Pro Romania, Victor Ponta, si fostul presedinte ALDE Calin Popescu-Tariceanu. AGERPRES

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a elaborat proiectul pentru aprobarea procedurii de aplicare a acordarii esalonarii la plata de catre organul fiscal central. Cererile depuse de contribuabili, atat inainte, cat și dupa publicarea ordinului in Monitorul Oficial al Romaniei, sunt analizate…

- Agentia Nationala de Presa AGERPRES lanseaza joi 12 noiembrie proiectul editorial #imunitateprinmiscare. Materialele vor fi difuzate in zilele de joi si duminica, timp de o luna, pe fluxurile Sport Intern si Covid-19 INFO, si vor cuprinde opinii ale unor specialisti din domeniul medical (medicina generalista,…