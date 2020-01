Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației și Cercetarii a lansat luni, 6 ianuarie 2020, in dezbatere publica proiectul de ordin de ministru privind structura anului școlar pentru 2020 - 2021. • Anul școlar 2020 - 2021 incepe la data de 1.09.2020, se incheie la data de 31.08.2021; • Elevii sunt așteptați…

- Primaria Sectorului 4, prin Direcția de Administrare a Unitaților de Invațamant, a transmis deja catre unitațile de invațamant sumele necesare achitarii burselor pentru elevi, calculate pana la finele acestui an. In total, pentru lunile noiembrie și decembrie, vor fi platite 3.429 de burse…

- “Proiect cu sens unic: REUSITA” La Colegiul Tehnic “Gheorghe Bals”, Adjud/Vrancea se afla in plina desfasurare Proiectul Privind Invatamantul Secundar ROSE – ROMANIAN SECONDARY EDUCATION PROJECT. ROSE este un proiect care iși propune sa contribuie la reducerea abandonului in randul elevilor care fac…

- Peste 250 de școli din țara au fost inchise in anul școlar 2019 – 2020. Printre acestea se numara 240 de structuri arondate și 12 unitați de invațamant preuniversitar, au precizat reprezentanții Ministerului Educației, intr-un raspuns acordat deputatului PNL de Alba, Florin Roman. „Numarul de structuri…