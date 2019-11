Anul lui Ashleigh Barty

Stiri pe aceeasi tema

- Australianca Ashleigh Barty, locul I WTA, a castigat Turneul Campioanelor, dupa ce a invins-o, duminica, in finala, cu scorul de 6-4, 6-3, pe Elina Svitolina, locul 8 WTA, campioana de anul trecut. Barty s-a impus dupa un meci care a durat o ora si 27 de minute si va incasa pentru performanta ei suma…

- Bianca Andreescu nu va mai disputa ultimul meci din Grupa Violet de la Turneul Campioanelor, dupa cum informeaza contul oficial de Twitter al WTA. Accidentata la genunchiul stâng, Bianca va fi înlocuita de Sofia Kenin la confruntarea cu Elina Svitolina.

- Simona Halep (28 de ani), locul 5 WTA, și Elina Svitolina (25 de ani), a 8-a jucatoare de tenis a lumii, se vor intalni, azi, de la 12:45, in al doilea meci din Grupa Violet de la Turneul Campioanelor.

- Simona Halep va evolua in Grupa Violet la Turneul Campioanelor, alaturi de sportiva ceha Karolina Pliskova, jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu si ucraineanca Elina Svitolina, detinatoarea trofeului.In Grupa Rosie, vor evolua australianca Ashleigh Barty, japoneza Naomi Osaka, jucatoarea…

- Simona Halep (5 WTA) a fost repartizata in grupa violet la tragerea la sorți pentru Turneul Campioanelor din Shenzhen, organizata vineri, alaturi de Karolina Pliskova (2 WTA), Bianca Andreescu (4 WTA) și Elina Svitolina (8 WTA)