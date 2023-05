Stiri pe aceeasi tema

- Sebastian Dobrincu, in varsta de 24 de ani, și artista Ioana Ignat, și ea de aceeași varsta, formeaza de mai mult timp un cuplu. De ceva timp aceștia locuiesc impreuna, așa ca a dat cateva detalii din relația lor și au dezvaluit cum funcționeaza lucrurile in casa lor.„Suntem destul de disciplinați amandoi.…

- TikTok, Twitter, Facebook, Google, and Amazon are facing rising pressure from European authorities as London and Brussels advanced new rules on Tuesday to curb the power of digital companies, according to France24. They’re among those on a list of the 19 biggest online platforms and search engines that…

- Amazon va elimina 9.000 de locuri de munca in a doua runda de concedieri din cadrul companiei, potrivit Reuters, anunța Mediafax.Amazon.com Inc a anunțat luni ca va reduce 9.000 de locuri de munca in unitațile sale de servicii cloud, publicitate și platforme de streaming. Aceasta este ultima companie…

- Meta Platforms a lansat vineri un serviciu de abonament in SUA, care permite utilizatorilor Facebook si Instagram sa plateasca pentru verificarea conturilor lor, in acelasi mod ca platforma Twitter, detinuta de Elon Musk, transmite Reuters. Serviciul Meta Verified le va oferi utilizatorilor o insigna…

- Meta Platforms, compania mama a Facebook, a anuntat marti ca va desfiinta 10.000 de locuri de munca, la doar patru luni dupa ce a disponibilizat 11.000 de angajati, devenind prima mare companie din sectorul de tehnologie care anunta al doilea mare val de disponibilizari, transmite Reuters, informeaza…

- „Noi nu vorbim aici despre interese de razboi. Noi vorbim aici despre interese comerciale ale marilor companii americane din domeniul cerealelor. Punct! Facebook este o companie americana, una dintre cele cinci mari companii americane care, practic, conduc lumea astazi. Facebook, Google, Apple, Amazon…

- Pachetul de abonament pentru Instagram si Facebook, care va fi lansat mai tarziu in aceasta saptamana, include si protectie suplimentara impotriva uzurparea identitatii si va avea un pret incepand de la 11,99 dolari pe luna pe web sau 14,99 dolari pe luna pe sistemul Apple iOS si Android. Meta Verified…