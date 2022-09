Anul de studii 2022/2023: cînd au loc examenele, vacanțele și practica pentru studenți Calendarul academic pentru studenții din Moldova difera de la universitate la universitate, ba chiar mai mult, diferențe pot fi și in funcție de specialitate, anul de studii sau reușita academica. Comun pentru toți studenții este faptul ca studiile incep in luna septembrie și ca pe parcursul anului au doua vacanțe: de iarna și de Paști. Deși fiecare universitate iși stabilește propriul orar, pe Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- O decizie a conducerii Universitații Creștine “Dimitrie Cantemir” din București, privind “creșterea cu peste 100% a taxei de studiu la cuantumul de 1.500 Euro” pentru anul universitae 2022-2023, este criticata intr-o scrisoare deschisa a studenților universitații, scrie Edupedu.ro.Studenții…

- Examenul de Bacalaureat 2022, sesiunea de toamna august-septembrie, incepe marți, 16 august, cu proba scrisa la Limba romana, la care vor participa aproape 35.000 de candidați. Potrivit datelor transmise de inspectoratele scolare judetene, aproape doua treimi dintre cei inscriși la Bac 2022 sesiunea…

- In prezent numarul studenților straini care invața in Moldova a ajuns la 5.154 persoane, in creștere cu 12% fața de anul precedent. Studenții straini reprezinta deja 8,6% din numarul total de studenți, fața de 1% acum 10 ani, se arata intr-o analiza publicata de economistul Veaceslav Ionița.

- Identificarea oportunitaților de recrutare a studenților de la profilul agricol in procesul de instruire practica a fost subiectul principal discutat astazi de Iurie Scripnic, secretar de stat la Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentar (MAIA) si rectorul Universitații Tehnice din Moldova (UTM)…

- Vara nu cruța Moldova: o caldura puternica a acoperit țara cu un soare arzator cu temperaturi ridicate ale aerului, astfel incit plajele locale și bazinele de apa din apropiere sunt pline de oameni ieșiți sa se racoreasca. Odihna pe Nistru in Vadul-lui-Voda este deosebit de populara in rindul cetațenilor.…

- Studentii care iau nota 10 la sesiunea de vara vor intra gratuit la UNTOLD Foto: facebook.com/UntoldFestival. Studentii de la universitatile de stat din România care iau nota 10 la examenele din sesiunea din vara vor primi abonamente gratuite la festivalul UNTOLD, care…

- Experienta este esentiala atunci cand aplicam pentru un loc de munca, iar, de multe ori, este chiar o cerinta eliminatorie. USV Iasi vine in sprijinul studentilor si chiar le ofera salarii care pot ajunge si la 3.000 de lei.

- Studenții de la universitațile de stat care termina cu 10 toate examenele din sesiunea de vara primesc abonamente gratuite la festivalOrganizatorii celui mai mare festival de pe o plaja din Europa, Neversea, rasplatesc studenții de 10 ai Romaniei cu intrare gratuita in cele 4 zile de festival. Astfel,…