- Codul Rutier va fi schimbat curand printr-o decizie a Guvernului, a declarat ministrul de Interne. Anul acesta, Ministerul de Interne va monta și 600 de camere radar fixe pe cele mai aglomerate drumuri din țara. „Pana la finalul lunii ianuarie ne propunem sa adoptam OUG, avem de altfel și reglementarea…

