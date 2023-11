Anul acesta „aproape sigur” va fi cel mai cald din ultimii 125.000 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata trecuta a fost cea mai calda zi de 21 octombrie de cand se fac masuratori in Romania, a anunțat Radio Romania Actualitați, citand Administrația Naționala de Meteorologie. Recordul de 35,1 grade Celsius stabilit la Turnu Magurele, in Teleorman, a fost un record la nivelul intregii Europe. In…

- Temperatura globala pentru perioada ianuarie-septembrie este, de asemenea, cu 1,4C mai mare decat media preindustriala (din anii 1850-1900), a transmis institutul, in conditiile in care schimbarile climatice imping temperaturile globale spre noi recorduri, iar modelele meteorologice pe termen scurt…

- Anul acesta este pe cale sa devina cel mai cald an inregistrat vreodata, temperatura medie globala inregistrata pana in prezent in acest an fiind cu 0,52 grade Celsius mai mare decat media, a anuntat, joi, serviciul Copernicus Climate Change Service al Uniunii Europene, relateaza Reuters, citata de…

- Franta se confrunta cu cea mai calduroasa luna septembrie din istoria inregistrarilor sale meteorologice, dupa temperaturi exceptional de ridicate care au fost inregistrate si pe timpul verii pe fundalul incalzirii climei globale in 2023. Anunțul a fost facut de agentia nationala de meteorologie din…

- Vara 2023 (iunie-iulie-august) a inregistrat cele mai ridicate temperaturi medii globale masurate vreodata, a anuntat miercuri, 6 septembrie, observatorul european Copernicus, care prognozeaza ca 2023 va fi probabil cel mai cald an din istorie, relateaza News.ro . Valuri de caldura, seceta, inundatii…

- Oamenii de știința de la Institutul Goddard pentru Studii Spațiale (GISS) din New York au stabilit ca luna iulie 2023 a fost mai calda decat orice alta luna din istoria temperaturilor inregistrate la nivel global, a anunțat luni, 14 august, Administrația Naționala Aeronautica și Spațiala a Statelor…