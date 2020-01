Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Licu și-a depus dosarul de candidatura pentru conducerea Parchetului General. Acesta nu candideaza, insa, pentru funcția de procuror general, pe care o ocupa interimar din primavara anului trecut, ci pentru postul de prim-adjunct al procurorului general, conform unor surse judiciare. Fosta șefa…

- Cinci procurori candideaza pentru șefia DNA și tot atația pentru poziția de șef al DIICOT. Potrivit declarațiilor de avere, aceștia dețin terenuri, mașini, case de vacanțe și apartamente, dar au și credite la banci in valoare de zeci de mii de euro. Mariana Alexandru, Calin Nistor, Elena Grecu, Ionuț…

- Candidații inscriși pt. numirea procurorilor-sefi ai PICCJ, DNA si DIICOT Ministerul Justitiei a facut publica lista completa a procurorilor care s-au înscris în cursa pentru sefia marilor parchete - Parchetul General, DNA si DIICOT. Pentru sefia Parchetului General s-au…

- Cinci persoane si-au depus candidatura pentru numirea procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, a informat, marti, Ministerul Justitiei. Potrivit sursei citate, acestia sunt: Mariana Alexandru, Crin-Nicu Bologa, Camelia Elena Grecu, Ionut Botnaru, Nistor Calin. Pe…

- Five persons have submitted their candidacy for the appointment of the Prosecutor-in-Chief of the National Anti-corruption Directorate (DNA), the Justice Ministry informed on Tuesday. According to the quoted source, the five persons are: Mariana Alexandru, Crin-Nicu Bologa, Camelia Elena Grecu,…

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, subliniaza ca CSM trebuie sa iasa din blocaj și sa dea curs solicitarilor forurilor internaționale privind modernizarea sistemului de justiție din Romania."Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, a fost prezent vineri, 13.12.2019, la invitatia conducerii…

- Sectia pentru investigarea infractiunilor din Justitie va fi desfiintata, singurul lucru inca neclar este modul in care va fi luata aceasta decizie, cel mai probabil undeva la inceputul anului viitor, le-a spus ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, procurorilor DIICOT reuniti la Constanta, cu ocazia…

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, a anunțat data la care vor avea loc concursurile pentru ocuparea funcțiilor de șefi cu acte in regula de la Parchetul General, DNA și DIICOT.Citește și: BREAKING Barbatul arestat pentru VIOLAREA Luizei a recunoscut totul in fața anchetatorilor "Societatea…