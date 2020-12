Anul 2020 ar putea deveni cel mai călduros înregistrat vreodată în Franţa Anul 2020 se anunta cel mai calduros inregistrat vreodata in Franta, confirmand o dinamica asociata incalzirii globale, potrivit datelor preliminare ale Meteo France publicate joi, informeaza AFP.



"Cu o temperatura medie anuala la nivel national aproape de 14 grade Celsius, adica o depasire a valorii normale cu aproape +1,5 grade Celsius, anul 2020 este pe cale sa ocupe primul loc printre cei mai caldurosi ani pe care i-a cunoscut Franta in perioada 1900-2020", adica de cand sunt realizate aceste masuratori, a indicat institutia publica intr-un comunicat.



Cu exceptia situatiei…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

