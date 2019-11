Stiri pe aceeasi tema

- Gaz Metan Mediaș a remizat, sambata, cu FC Hermannstadt, scor 1-1, in etapa 15 din Liga 1, potrivit Mediafax.FC Hermannstadt a deschis scorul, in minutul 61, prin Lucian Dumitriu, care a trimis un șut de la distanța, dupa ce a ajuns la centrarea lui Busu. Gaz Metan Mediaș a egalat, in minutul…

- Antwerp, echipa antrenata de Ladislau Boloni, invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, formatia Kortrijk, in etapa a XI-a a campionatului Belgiei, anunța news.ro.Citește și: SONDAJ CURS - Klaus Iohannis defileaza, Dancila se menține. Dan Barna gafaie dupa ancheta Rise Project…

- Formatia Antwerp, antrenata de Ladislau Boloni, a remizat, duminica seara, in deplasare, scor 1-1, cu echipa Oostende, in etapa a noua a campionatului Belgiei.Antwerp a deschis scorul prin Mbokani, in minutul 15, din penalti. Pentru Oostende a inscris Sakala, in minutul 60. Echipa…

- Formatia Antwerp, antrenata de Ladislau Boloni, a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa Cercle Brugge, intr-un meci din etapa a opta a campionatului Belgiei, scrie news.ro.Golurile invingatorilor au fost marcate de Lamkel Ze ’20, ’69 si Mbokani ’55. Citește…

- Ladislau Boloni, antrenorul lui Antwerp, ramane exigent dupa o saptamana incheiata excelent. „Trebuia sa inchidem jocul mult mai repede, dar am ratat ocazii mari. Mai sunt destule lucruri de imbunatatit”, a spus romanul dupa victoria cu Sint-Truiden, 2-0. Vezi AICI clasamentul la zi din Belgia Boloni…

- Formatia Antwerp, antrenata de Ladislau Boloni, a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Sint-Truiden, intr-un meci din etapa a patra a campionatului Belgiei potrivit news.ro.Golurile au fost marcate de Refaelov ’10 si Mbokani ’55 (penalti). In minutul 79, de la…

- Formatia Antwerp, antrenata de Ladislau Boloni, a fost invinsa, duminica, in deplasare, cu scorul de 2-1, de echipa Charleroi, in etapa a treia a campionatului Belgiei, potrivit news.ro.Citește și: Atenție! Vecinul lui Gheorghe Dinca ofera noi detalii Golurile invingatorilor au fost…

- Antwerp ar putea pierde la masa verde meciul cu Waasland-Beveren, pe care l-a câstigat cu 4-1, pe teren propriu, din cauza unei erori comise de antrenorul Ladislau Boloni, informeaza presa belgiana.Boloni a facut o schimbare, în minutul 76, introducându-l pe teren pe tânarul…