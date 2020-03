Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a avut o sedința cu reprezentanții Guvernului și a anunțat noi masuri pentru ajutorarea romanilor in perioada starii de urgența, cauzata de pandemia de coronavirus. Astfel, președintele Romaniei și Guvernul condus de Ludovic Orban au decis ca joi sa faca o rectificare bugetara pentru…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat la Digi24 ca in ședința de Guvern de joi va fi adoptata o ordonanța de urgența care va permite companiilor și persoanelor fizice care au de suferit, financiar, din cauza coronavirusului, sa primeasca o amanare a plații ratelor la banci. Aceasta, dupa ce BNR…

- Veste buna pentru romani in plina criza coronavirus. Plata ratelor la banci va fi amanata pana la sfarșitul anului. Anunțul a fost facut miercuri dimineața de ministrul Finanțelor, Florin Cițu, la Realitatea PLUS. Amanarea va putea fi facuta in baza unei simple cereri, fara acte suplimentare, la toate…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a declarat marți seara, la Digi24 ca la nivelul Guvernului Romaniei se pregatește o ordonanța de urgența, prin care cei care nu iși pot plati ratele vor putea depune o cerere la banca pentru a cere amanarea plații ratelor. Cițu a spus ca masura va fi prezentanta joi,…

- Bucuresti, 16.03.2020 – Pe fondul crizei epidemiologice cu COVID-19, CEC Bank, instituția financiara cu cea mai lunga tradiție și cea mai extinsa rețea din Romania, anunța ca este pregatita sa susțina amanarea pentru 30 de zile a plații ratelor la creditele acordate persoanelor fizice. Masura se aplica…

- Clienții bancilor ar putea scapa de povara ratelor pentru urmatoarele luni. De altfel, reprezentantii unor instituții bancare si-au anuntat deja clientii care detin carduri de credit ca extind perioada de...

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat, sambata seara, ca poarta discuții cu mediul bancar pentru a se amana plata ratelor pentru o perioada, in contextul pandemiei de coronavirus. Mai exact, ar fi vorba despre o amanare cu 2-3 luni.„Avem discuții cu sistemul bancar sa amane plata cu doua-trei…

- Romanian Business Leaders (RBL) propune Guvernului și Bancii Naționale câteva masuri pe care antreprenorii și șefii de companii din România le considera vitale pentru ca mediul de afaceri sa depașeasca șocul economic pe care îl provoaca pandemia COVID-19. Printre propuneri se afla…