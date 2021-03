Stiri pe aceeasi tema

- Ca rezultat al convorbirii telefonice din seara zilei de 3 februarie a.c. a ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu cu omologul sau mexican, autoritațile mexicane au remediat, in regim de urgența, situația cetațenilor romani blocați pe aeroportul internațional din Cancun. De asemenea, ministrul…

- Circa 70% dintre antreprenori sunt speriați ca cel de-al treilea val al pandemiei de coronavirus va inchide din nou afacerile, arata barometrul Meridul de afaceri, in contextul COVID- Ediția a II-a, realizat de Fra...

- Peste 65% dintre antreprenorii romani aleg sa lucreze la brandul lor, investesc in activitati de branding si marketing online si sunt dispusi sa aloce un buget intre 5.000 si 50.000 de euro, iar la nivel international pana la 200.000 de euro, arata datele centralizate intr-un studiu de specialitate,…

- ”Antreprenorii romani sunt mult mai interesati de francizarea propriilor modele de business la inceput de 2021 comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut in contextul in care contractia anumitor segmente de activitate determina companiile sa se uite la piete si modele de parteneriate noi”, arata…

- Ambasada SUA la Bucuresti, anunta pe pagina de facebook deschiderea unei noi sesiuni a programului Young Transatlantic Innovation Leaders Initiative YTILI. "Dragi antreprenori romani, va invitam sa deveniti parte a retelei de antreprenori europeni care vor vizita anul acesta Statele Unite prin intermediul…

- INS anunta scaderea activitatii in constructii si servicii, scadere moderata a numarului de salariati in industria prelucratoare si servicii, cestere moderata a preturilor in industria prelucratoare si comertul cu amanuntul. ”Soldul conjunctural indica perceptia managerilor intreprinderilor asupra dinamicii…

- Compania romaneasca Alpenside, in asociere cu Specialist Consulting, s-a mobilizat si a executat in 14 luni lucrarile la lotul de autostrada Rasnov - Cristian, pentru ca soferii sa poata folosi cei aproape 10 kilometri nou construiti acum, inainte de Sarbatori, cand, de regula, drumurile se aglomereaza…

- Aproape jumatate din antreprenori romani ar dori inghețarea salariului minim la nivelul din 2020, adica la 2.230 de lei brut. Pe de alta parte, un sfert dintre aceștia ar accepta sa creasca lefurile angajaților chiar și cu 170 de lei, arata datele unui studiu realizat de Consiliul Național al Intreprinderilor...…