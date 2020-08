Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri ca va cere un "test antidoping" inaintea dezbaterii cu Joe Biden, vorbind despre suspiciunile sale in legatura cu adversarul sau democrat, scrie AFP preluat de agerpres.Vezi și: Bancile au facut in Romania, in plina criza, un profit mai…

- "Multumesc, am spus ce aveam de spus, acum puteti striga demisia", a afirmat Lukasenko la finalul discursului, vizibil enervat. Lukasenko a ajuns la fabrica MZKT cu elicopterul. Acolo sute de protestari au fluturat drapelul rosu si alb al opozitiei si au scandat sloganuri ostile, transmite…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat ca Romania trebuie sa fie alaturi de statul si de cetatenii libanezi, oferind ajutor in urma exploziilor din portul din Beirut. "Explozia de ieri de la Beirut a lasat in urma o unda de soc peste intreaga lume. Gandurile noastre merg in primul rand catre cei afectati…

- Alianța USR PLUS a transmis, marti, un apel public pentru declansarea unor consultari intre partidele care participa la aleegrile locale si presedintele Klaus Iohannis si Guvern, pentru stabilirea unor masuri de protectie, in contextul epidemiei de coronavirus. Alianta considera ca in actualul context…

- ”889 de cazuri astazi! Este instantaneul infricoșator al unei situații scapate de sub control. 4 luni irosite in lupta cu pandemia. Un guvern sub anestezicul propriei autosuficiențe și mediocritați”, e de parere Alexandru Coita, președintele Partidului Republican din Romania (PRR). El crede ca e…

- In cadrul emisiunii "Punctul culminant", Traian Basescu a afirmat ca autoritatile iau masuri pentru o "schimbare a reactiei populatiei fata de cei care au condus operatiunea asta" referitoare la combarea epidemiei de coronavirus. "Operatiunea s-a compromis datorita faptului ca s-au grabit.…

- Liderul ALDE critic dur decizia Executivului de a nu da drumul functionarii restaurantelor, de la 1 iulie, planul de relaxarea a masurilor fiind amanat, in urma cresterii numarului de infectari.Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, arata ca premierul Ludovic Orban "dispretuieste" industria ospitalitatii…

- Președintele PRO Romania, Victor Ponta, a anunțat, luni seara, la Romania TV, ca va protesta in fața Guvernului daca se va vota prelungirea starii de alerta. "Ma duc eu sa protestez. Și singur, daca e cazul. Ma duc cu prieteni care platesc taxe. Daca se voteaza starea de alerta, ma duc sa protestez.…