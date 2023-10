Antrenorului care i-a adus primul Grand Slam lui Roger Federer i-a fost amputat piciorul

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider WTA Garbine Muguruza, 29 de ani, care și-a luat o pauza de tenis din februarie, a avut o apariție eleganta, de clasa pe covorul roșu la Festivalul Internațional de Film din San Sebastian Spaniola cu doua titluri de Grand Slam in palmares sta departe de tenis de 7 luni, insa planuiește sa…

- Agenția Internaționala pentru Integritate in Tenis (ITIA) a explicat joi decizia de a o suspenda 4 ani pe Simona Halep. ITIA a publicat un document de 126 de pagini in care prezinta acuzațiile aduse Simonei și modul in care s-a aparat sportiva la audierea de la Londra (28, 29 iunie). „Halep susține…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic a cucerit la 36 de ani al 24-lea titlu de Grand Slam din cariera sa, dupa succesul de la US Open, 6-3, 7-6, 6-3 in finala cu rusul Daniil Medvedev, dar nu are de gand sa paseze stafeta generatiei mai tinere, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Djokovic a devenit cel…

- Novak Djokovic (Serbia, 36 de ani) a cucerit turneul de la US Open, luni noapte, dupa ce l-a invins pe Daniil Medvedev (Rusia, 27 de ani) cu 6-3, 7-6(5), 6-3 in finala Grand Slam-ului american. Djokovic și-a luat cea mai dulce revanșa, mai ales ca anul trecut nu a fost primit la New York, din cauza…

- Novak Djokovic s-a calificat in penultimul act de la US Open 2023 și cu aceasta ocazie a mai batut un record: a ajuns la 47 de semifinale de Grand Slam in cariera, el depașindu-l pe Roger Federer.

- Novak Djokovic l-a egalat pe Roger Federer la capitolul sferturi de finala jucate in turneele de Grand Slam (58), iar acum sarbul privește cu optimism spre meciul cu Taylor Fritz, duel care l-ar putea duce printre cei mai buni patru jucatori de la US Open 2023.

- Vedetele au luat cu asalt U.S. Open! Cine s-a aflat in public! U.S. Open 2023 este ediția cu numarul 143 a celebrului turneu de Grand Slam. Acesta este, de altfel, al patrulea și ultimul Grand Slam al anului. Competiția se desfașoara in perioada 28 august – 10 septembrie 2023, la Centrul Național de…

- Fosta jucatoare de tenis Serena Williams, in varsta de 41 de ani, castigatoare a 23 de turnee de Grand Slam, a dat nastere celui de-al doilea sau copil, o fetita care a primit numele Adira River Ohanian.