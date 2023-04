Stiri pe aceeasi tema

- FCU Craiova și-a trecut in cont o noua victorie categorica in fața formației U Cluj. „Șepcile roșii“ voiau sa razbune acel 0-5 din Banie, dar au pierdut cu 3-1 la Mediaș, in etapa a 3-a din play-out-ul Superligii. Golurile echipei antrenate de Nicolo Napoli au fost marcate de Aurelian Chițu (’5, ’7,…

- Universitatea Cluj este a doua echipa calificata in semifinalele Cupei Romaniei. Formația antrenata de Ioan Ovidiu Sabau a invins in deplasare Hermannstadt, scor 2-1, la capatul unui meci in care sibienii au avut 1-0.

- U Cluj se muta la Mediaș pentru urmatoarele partide din play-out-ul Ligii 1. Gazonul de pe Cluj Arena, impracticabil in anul 2023, va fi schimbat. Suprafața de joc de pe Cluj Arena a atras multe critici in acest sezon. Consiliul Județean a finalizat astazi procedura de licitație pentru schimbarea gazonului,…

- Voleibalistele de la SCMU Craiova au incheiat cum nu se putea mai rau sezonul regular al Diviziei A1. Formația din Banie a pierdut cu scorul de 3-1 (25-16, 16-25, 15-25, 21-25) disputa de pe propriul teren cu FC Argeș Pitești și astfel este nevoita sa evolueze in play-out-ul campionatului. Dupa un prim…

- Ca și Universitatea Cluj, UTA incearca sa scape de gazonul prost de pe propriul stadion. „Șepcile roșii” au anunțat deja ca parasesc „Cluj Arena” și intenționeaza sa joace la Mediaș urmatoarele partide de campionat.

- Ioan Ovidiu Sabau, antrenorul echipei Universitatea Cluj, considera ca este cea mai neagra seara din cariera sa de tehnician. U Cluj a pierdut vineri seara, scor 0-5, meciul de la Craiova, cu FCU. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- FCU Craiova a invins-o pe U Cluj, scor 5-0, in etapa cu numarul 24 din Liga 1. Ioan Ovidiu Sabau (54 de ani) spune ca a fost cea mai trista seara din cariera lui de antrenor. O singura data in 229 de meciuri a mai pierdut antrenorul Sabau la 5 goluri diferenta, pe 21 aprilie 2009, Dinamo-Gloria Bistrita…

- Voleibaliștii de la SCMU Craiova nu au avut emoții in partida disputata sambata la pranz, la Suceava. Formația alb-albastra s-a impus cu scorul de 3-0 (25-18, 25-15, 25-17) și astfel bifeaza cel de-al doilea succes din 2023. Partida a contat pentru etapa a 14-a din Divizia A1. Trupa lui Dan Pascu nu…