Selecționerul Tomas Ryde da vina pe deciziile luate in anumite momente și pe maniera de arbitraj din partea secunda, dupa infrangerea din meciul cu Rusia, primul din faza grupelor principale de la Campionatul Mondial de handbal feminin din Japonia, relateaza reporterul GSP de la fața locului.Romania a pierdut meciul cu Rusia, scor 18-27, și nu mai are șanse la medalii. „Felicitari Rusiei și antrenorului Ambros Martin. Au caștigat și nu incape indoiala asupra rezultatului de astazi. Am jucat foarte bine in fața jucatoarelor lor importante in prima repriza. Am sperat la un rezultat bun", a declarat,…