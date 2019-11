Stiri pe aceeasi tema

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, a lasat sa se inteleaga, luni noaptea, la finalul partidei pierdute cu Spania (scor 0-5), ultima din cadrul preliminariilor EURO 2020, ca va renunta la conducerea primei reprezentative. "Dupa un meci cu Spania cu o infrangere usturatoare,…

- Tricolorii lui Cosmin Contra (43 de ani) se pregatesc pentru „dubla” cu Suedia și Spania, iar proaspat reveniții la naționala, Denis Alibec (28 de ani) și Constantin Budescu (30 de ani), fac spectacol la antrenament. Romania - Suedia se joaca pe 15 noiembrie, de la ora 21:45, pe Arena Naționala. Spania…

- "Cosmin e destul de matur. Chiar daca nu are o varsta foarte mare, antreneaza de multi ani. Si cred ca stie in acest moment cum sa isi faca jucatorii sa nu asculte aceste lucruri, sa incerce sa nu ii afecteze in timpul partidei. Mai departe, cine va fi urmatorul antrenor al echipei nationale, nu stiu…

- Scos din minti ca antrenorul echipei nationale si-a permis sa nu cheme niciunul dintre jucatorii de la FCSB pentru dubla cu Spania si Malta, Becali continua criticile la adresa selectionerul.

- Fostul portar Bogdan Lobont, care a condus ultima oara formatia din Liga a II-a Universitatea Cluj, a fost numit, duminica, in functia de antrenor secund al echipei nationale de fotbal a Romaniei. „Mutare importanta in staff-ul echipei nationale. Dupa aventura de la Universitatea Cluj, Bogdan Lobont,…

- Fostul portar Bogdan Lobonț este noul antrenor secund al echipei Naționale a Romaniei. Bogdan Lobonț a fost numit duminica in funcția de antrenor secund la echipa naționala de fotbal a Romaniei. Acesta i se alaturi antrenorului principal Cosmin Contra. Anunțul a fost facut de Federația Romana de Fotbal…

- Fostul portar Bogdan Lobont, care a condus ultima oara formatia din Liga a II-a Universitatea Cluj, a fost numit, duminica, in functia de antrenor secund al echipei nationale de fotbal a Romaniei. "Mutare importanta in staff-ul echipei nationale. Dupa aventura de la Universitatea Cluj,…

- Fostul portar Bogdan Lobont, care a condus ultima oara formatia din Liga a II-a Universitatea Cluj, a fost numit, duminica, in functia de antrenor secund al echipei nationale de fotbal a Romaniei.