- Echipa de baschet masculin UBT Cluj-Napoca a debutat cu dreptul in EuroCup, dupa ce a invins, pe teren propriu, in primul meci al grupei B, formația Turk Telekom Ankara, cu scorul de 80-71. Campioana Romaniei a facut o prima repriza de vis, iar la pauza avea un avans uriaș pe tabela, 50-26. A urmat…

- CSM Oradea a inceput cu infrangere fiecare competiție oficiala in care evolueaza. Dupa 67-87 cu U BT Cluj-Napoca in Cupa Romaniei și 74-77 cu New Basket Brindisi in Basketball Champions League, „leii roșii” au simțit gustul amar al eșecului și in primul joc din Liga Naționala de Baschet Masculin.

- Antrenorul echipei engleze de fotbal Brighton & Hove Albion, Roberto De Zerbi, a afirmat ca lipsa de experienta a tinerei sale formatii a costat-o victoria in meciul disputat pe teren propriu cu grecii de la AEK Atena (scor 2-3), joi seara, la debutul "pescarusilor" in cupele europene, informeaza…

- Clujenii au parte de sport și mișcare din acest weekend, printr-o serie de activitați ce reunesc meciuri de volei, de handbal și box, sau de patinaj pe role, in cadrul saptamanii europene a sportului desfașurate in Cluj-Napoca.

- Incep lucrarile pentru construirea unui drum expres intre DN1 si Autostrada Transilvania, in zona de sud a municipiului Cluj Napoca.Un constructor roman va fi autorul, relateaza Radio Romania Actualitați. Drumul va avea o lungime de 5 kilometri si va fi construit la Tureni.Costa peste 500…

- E sezonul fructelor de padure, iar Stațiunea de Cercetare Horticola din cadrul USAMV, scoate la vanzare mure dulci și aromate din producție proprie. Alaturi de alte fructe și legume de sezon, murele se vand șa magazinul din Cluj-Napoca, cartierul Gheorgheni, la capatul strazii Liviu Rebreanu, cu program…

- Danezul Kasper Asgreen (Soudal Quick-Step) a terminat pe primul loc cursa din etapa cu numarul 18 a Turului Franței, desfașurata pe o distanța de 184,9 kilometri, intre Moutiers și Bourg-en-Bresse.