Antrenorul lui Sheriff a explicat cum a eliminat pe Farul din Champions League

Stiri pe aceeasi tema

- Campioana Romaniei a caștigat prima manșa din preliminariile Champions League, 1-0 pe teren propriu cu Sheriff Tiraspol, dar antrenorul formației din Republica Moldova spera sa intoarca scorul.

- Clubul de fotbal "Sheriff "din Tiraspol va juca in aceasta seara primul meci din prima runda preliminara a Ligii Campionilor impotriva campioanei Romaniei – clubul "Farul" (Constanța). Meciul se va juca in Romania, pe Stadionului Central al Academiei Hagi din Ovidiu și va incepe la ora 20:30. Antrenorul…

- Sheriff Tiraspol suna ca un adversar de speriat pentru Farul, din moment ce e vorba despre o formație care a evoluat in grupele Champions League in urma cu doi ani, insa faima pe care și-au creat-o moldovenii nu mai este neaparat relevanta in prezent, pentru duelul care va avea loc in aceasta seara. …

- Sheriff a primit acceptul UEFA de a permite jocurile din cupele europene la Tiraspol! In conformitate cu decizia Comitetului Executiv al UEFA din 28 iunie, Sheriff Tiraspol va juca pe stadionul Sheriff din Tiraspol meciul retur cu echipa Farul Constanța (Romania) din primul tur preliminar al UEFA Champions…

- Farul va juca impotriva lui Sheriff Tiraspol in primul tur din preliminariile Ligii Campionilor, iar UEFA a anunțat programul meciurilor. Turul va fi pe 12 iulie, ora 20:30, la Ovidiu, iar returul pe 18 iulie, ora 20:00, la Chișinau, pe arena „Zimbrul”. Televizarile vor fi stabilite ulterior și se vor…

- In primul tur preliminar din Champions League, Farul Constanța va da peste Sheriff Tiraspol. Gruparea moldoveana a fost analizata de Gica Hagi. Antrenorul campioanei Romaniei nu ascunde faptul ca viseaza sa duca echipa in grupele Ligii Campionilor.

- Roberto Bordin (58 de ani), italianul de pe banca lui Sheriff Tiraspol, crede ca șansele sunt egale in duelul cu Farul, din primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Farul a evitat nume importante și va debuta in viitoarea ediție a cupelor europene impotriva lui Sheriff, campioana Republicii Moldova.…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a anunțat, astazi, aducerea unui fundaș central la echipa, din strainatate. Iar unul dintre stoperii propuși la FCSB a fost bosniacul Stjepan Radeljic (25 de ani), legitimat la campioana Republicii Moldova, Sheriff Tiraspol. Stjepan Radeljic, de la Sheriff Tiraspol, propus…