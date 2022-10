Stiri pe aceeasi tema

- Echipele engleze Chelsea si Manchester United au incheiat sambata la egalitate, scor 1-1, meciul direct disputat in etapa a 13-a din Premier League. Ambele goluri au fost marcate pe final. Norvegianul Erling Haaland a inscris o dubla pentru Manchester City, conform news.ro. Fii la curent cu…

- Antrenorul echipei Liverpool, Juergen Klopp, a fost acuzat de conduita necorespunzatoare in urma iesirii nervoase la adresa unui arbitru asistent in timpul victoriei echipei sale cu 1-0 in Premier League cu Manchester City in weekendul trecut, a indicat Federatia engleza de fotbal, scrie Reuters.…

- Echipa engleza FC Liverpool a invins duminica, pe teren propriu, formatia Manchester City, intr-un meci al etapei a 11-a din Premier League. Este prima infrangere din campionat pentru City, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Pep Guardiola, antrenorul echipei Manchester City, spune ca Liverpool ramane principala contracandidata la titlu in Premier League, chiar daca in prezent "cormoranii" se afla pe locul 10 in clasament, la 13 puncte in urma "cetatenilor", care ocupa locul 2, scrie Reuters, potrivit Agerpres. Fii…

- Vedeta celor de la Manchester City impresioneaza atat in Premier League, cat și in Europa, reușind sa marcheze la foc automat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Antrenorul echipei Manchester City, Pep Guardiola, spune ca atacantul norvegian Erling Haaland nu poate fi comparat cu nimeni si este mai bun decat o arata statisticile, scrie DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Atacantul norvegian Erling Haaland a reusit al doilea sau hat-trick consecutiv in campionatul de fotbal al Angliei, miercuri seara, in meciul castigat de echipa sa Manchester City, cu scorul de 6-0, in fata nou promovatei Nottingham Forest, stabilind cu aceasta ocazie doua noi recorduri in Premier…

- Echipele Newcastle si Manchester City au terminat la egalitate duminica, scor 3-3, penultimul meci al etapei a treia din Premier League. Newcastle a condus cu 3-1, dar a fost egalata in patru minute, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…