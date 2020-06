Antrenorul Ionuț Popa, în comă după ce a suferit un stop cardio-respirator Antrenorul Ionuț Popa este in coma la Spitalul Județean Arad, dupa ce marți seara a suferit un stop cardio-respirator. Fostul tehnician al echiaei UTA Arad, in varsta de 67 de ani, a fost resuscitat de medici, dupa ce a fost adus cu ambulanța la secția UPU a Spitalului Județean Arad. Problemele acestuia au inceput sezonul trecut cand a fost nevoit sa se retraga de pe banca tehnica a UTA, ultimul meci condus din postura de antrenor fiind pe data de 9 martie 2019. „Este in stare grava. E in coma! A suferit un stop cardiorespirator și din ceea ce spune medicul neurolog, tumorile de la nivelul capului… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț Popa, 67 de ani, a suferit, marți seara, un stop cardio-respirator. Celebrul antrenor se afla internat la Spitalul Clinic Județean Arad, in stare grava.Medicii aradeni au reușit sa-l resusciteze pe Ionuț Popa, care se afla internat la sectia Terapie Intensiva.Diagnosticat cu probleme la nivelul…

- Bodo, solistul trupei Proconsul, a suferit recent un infarct. Medicii i-au montat trei stenturi, iar starea lui e acum buna.Bodo, pe numele real Bogdan Marin, in varsta de 52 de ani, a povestit ca in urma cu trei saptamani s-a simtit rau și a ajuns la spital. Facuse un infarct, iar medicii l-au supus…

- Brian May, fostul chitarist al trupei Queen, a dezvaluit ca ''ar fi putut muri'' dupa ce a fost transportat de urgenta la spital in urma unui infarct, informeaza bbc.com. Muzicianul in varsta de 72 de ani a declarat ca a fost ''socat'' cand a aflat ca are nevoie de o…

- Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) angajeaza 115 de persoane pentru o perioada de sase luni, cele mai multe posturi vacante fiind de medic si asistent medical, dar si de agent in sectorul operativ. ANP a transmis vineri, printr-un comunicat de presa, ca in vederea eficientizarii…

- Ștefan Tarnovanu (19 ani) e goalkeeper-ul care va incerca sa-l faca uitat pe Cristian Balgradean la FCSB incepand cu aceasta vara. Portarul lui Poli Iași a semnat deja cu echipa lui Gigi Becali, insa va ramane in „Copou” pana la finalul actualului sezon. Fostul portar Florin Tene (51 de ani), antrenor…

- O amanare care, asa cum estimeaza asociatia Confartigianato, ii va costa pe profesionisti 1.078 de milioane de euro. Citeste si Maria Ghiorghiu, anuntul despre coronavirus care schimba tot. "Iata ca traim! Traim fara masca!" Furia traverseaza intreaga peninsula: din Sicilia, unde președintele…

- Berbec O dorința mai veche nu se poate materializa din cauza sumei prea mari de bani pe care o cere, iar nativii se vor confrunta cu o stare proasta multe zile, stare ce le va da peste cap toate planurile. La inceput, vor pierde multe lucruri, dar se vor redresa dupa ceva vreme. Taur…

- Berbec O dorința mai veche nu se poate materializa din cauza sumei prea mari de bani pe care o cere, iar nativii se vor confrunta cu o stare proasta multe zile, stare ce le va da peste cap toate planurile. La inceput, vor pierde multe lucruri, dar se vor redresa dupa ceva vreme. Taur…