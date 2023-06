Laszlo Balint, fostul antrenor de la UTA, reclama faptul ca are de incasat restanțe salariale consistente de la „Batrana Doamna”, pe care șefii aradenilor nu s-ar inghesui sa i le plateasca. Tehnicianul de 44 de ani a facut mai multe dezvaluiri despre plecarea sa de la Arad intr-o intervenție la Sport Total FM. „Mi s-a spus ca exista incredere totala in staff și ca mergem la club pentru semifinala Cupei cu un singur scop, calificarea in finala. ...