- Patru persoane diagnosticate cu COVID-19 au fost internate in spital in ultimele 24 de ore, iar alte sapte au fost externate, a anuntat, vineri, Prefectura Suceava. Sursa citata a precizat ca, in prezent, in Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava sunt internati 529 de pacienti, dintre care 101 diagnosticati…

- Zece persoane diagnosticate cu COVID-19 au fost internate in Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava, in ultimele 24 de ore, iar alte 28 au fost externate, a informat, vineri, Prefectura Suceava. In SJU Suceava se afla internati 466 pacienti, 94 fiind diagnosticati cu COVID-19, dintre care noua…

- Cinci persoane diagnosticate cu COVID-19 au fost internate in Spitalul Judetean de Urgenta (SJU), in ultimele 24 de ore, numarul celor confirmati fiind in scadere, iar alte zece au fost externate, a informat, marti, Prefectura Suceava. Potrivit sursei citate, in SJU Suceava se afla internati, in prezent,…

- 13 persoane diagnosticate cu COVID-19 au fost internate, in ultimele 24 de ore, in Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) din Suceava, iar alte trei au fost externate, a anuntat, luni, Prefectura Suceava. Sursa citata a precizat ca in SJU Suceava se afla, in prezent, internati 507 pacienti, 177 fiind diagnosticati…

- Alte trei cadre medicale si trei pacienti internati la Sectia de Cardiologie a Spitalului Judetean de Urgenta din Miercurea Ciuc au primit rezultate pozitive la testarile privind infectia cu SARS-CoV-2, dupa ce, in urma cu doua zile, au fost confirmati cu noul coronavirus sapte angajati ai sectiei.…

- Numarul persoanelor confirmate cu COVID-19 si internate in Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) a crescut de patru ori, in ultimele 24 de ore, fiind inregistrate 20 de noi infectari, iar 17 persoane au fost externate, a informat, joi, Prefectura Suceava. Potrivit sursei citate, in SJU Suceava se afla…

- Inca trei argeșeni, confirmați cu COVID-19, au murit. Numarul deceselor a ajuns la 27. Instituția Prefectului Argeș informeaza ca situația epidemiologica din județ, conform datelor DSP, se prezinta dupa cum urmeaza: -persoane aflate in carantina: 7; -persoane internate in spital: 206; -persoan vindecate:…