- Mijlocașul formației Universitatea Craiova, Cristi Barbuț, a vorbit astazi despre partida cu Gaz Metan Mediaș, din etapa 12 a Ligii 1. Disputa cu ardelenii este programata luni, 7 decembrie, de la ora 19.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“. Cristi Barbuț se așteapta la un joc dificil, considerand ca oaspeții…

- Antrenorul formației Universitatea Craiova , Corneliu Papura, a susținut astazi conferința de presa premergatoare partidei cu Gaz Metan Mediaș. Disputa cu ardelenii este programata luni, 7 decembrie, de la ora 19.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“. Corneliu Papura se așteapta la un joc dificil, apreciind…

- Exceptand meciurile dintre echipele de Liga I, trei echipe din Liga I, au fost eliminate din Cupa Romaniei; este vorba de Sepsi Sfantu Gheorghe, Academica Clinceni si FC Arges. Sepsi,semifinalista in editia precedenta, a pierdut la una dintre fruntasele ligii scunde, Turris Turnu Magurele, pregatita…

- Daca inaintea ultimului antrenament premergator meciului cu Chindia Targoviște s-a descoperit inca un caz de Covid in tabara Universitații Craiova , in speța Nicușor Bancu, azi clubul a mai anunțat pierderea unui fotbalist. Astfel, Cristiano Bergodi nu poate conta in aceasta seara nici pe Mihai Balașa.…

- Jucatorul Francisc Cristea (CSM Poli Iasi) a fost suspendat pentru doua jocuri si a primit o penalitate sportiva de 3.000 lei din partea Comisiei de Disciplina a FRF, dupa ce a fost eliminat la meciul cu Astra Giurgiu, informeaza lpf.ro.Alte decizii luate, miercuri, de Comisia de Disciplina…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat, vineri, modificari ale programului etapei a noua a Ligii I.Conform noului program, meciul Dinamo – Astra Giurgiu, care era programat in 31 octombrie, va avea loc in 30 octombrie. In schimb, partida Hermannstadt – Universitatea Craiova se va disputa…

- Comisia de Disciplina din cadrul FRF a anunțat azi o sancțiune dura pentru FCSB, dupa derby-ul cu Dinamo, 3-2. Academica Clinceni - FCSB se joaca luni, 19 octombrie, de la ora 21:00. Meciul va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.ro și in direct pe Look Plus, TV Telekom Sport și Digi Sport Astfel, echipa…

- Liga Profesionista de Fotbal a publicat azi programul etapei a 7-a din Liga 1, care se va juca dupa pauza datorata meciurilor internaționale. Etapa a 7-a va incepe vineri 16 octombrie, cu meciul dintre FC Argeș și Astra. Tot in acea zi se va juca și partida Academica Clinceni – FCSB. Duminica, 17 octombrie,…