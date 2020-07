Stiri pe aceeasi tema

- Emil Sandoi, antrenorul Chindiei Targoviște, a comentat noua infrangere suferita de echipa sa, 1-4 in deplasare cu Viitorul. Tehnicianul a explicat ce l-a nemulțumit la echipa sa. „Sunt dezamagit de atitudinea din prima repriza. Ne-a fost atat de frica, nu mi-am imaginat vreodata așa ceva! M-a nemulțumit…

- Viitorul și Chindia Targoviște se intalnesc de la ora 18:00 intr-un meci aferent etapei cu numarul 11 a play-out-ului Ligii 1. Meciul va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport. Vezi programul etapei #11 din play-out AICI liveTEXT de…

- "Am facut o prima repriza foarte buna, ei cred ca au avut un singur sut pe poarta, n-am reusit sa facem 2-0, iar in repriza a doua au echilibrat jocul. Viitorul n-a avut ocazii foarte clare, dar au pus presiune. E un punct meritat, ne-am fi dorit trei puncte, dar trebuia sa fim mai atenti. Noi nu suntem…

- Chindia Targoviste a suferit prima infrangere sub comanda noului antrenor, Emil Sandoi. FC Voluntari a invins, miercuri seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (1-0), echipa din Targoviste, intr-un meci din etapa a saptea a play-out-ului Ligii I.

- Tehnicianul echipei FC Voluntari, Mihai Teja, a declarat dupa meciul cu Chindia Targoviste, scor 2-0, ca jucatorii sai nu au avut o prestatie extraordinara, dar important este rezultatul si sa fie atenti in continuare, anunța news.ro.“Ma bucur ca jucatorii au incredere in ei, ca castigam.…

- Tehnicianul Gheorghe Hagi a declarat sambata seara, dupa partida cu Sepsi, scor 3-3, in care FC Viitorul a condus cu 2-0 si cu 3-1, ca nu isi poate explica repriza a doua.Citește și: PSD a gasit voturile pentru demiterea Guvernului “Cei de la Sepsi au facut un meci mare. Nu pot sa-mi…

- FC Viitorul a efectuat deplasarea la Ploiesti pentru meciul de miercuri seara, cu Chindia Targoviste, fara multi jucatori de baza. Echipa lui Gheorghe Hagi a inceput foarte prost meciul, iar in minutul 10, Negut a deschis scorul dupa o respingere gresita a portarului Tordai. Pana in minutul 85, nu s-a…

- FC Viitorul sustine un nou meci important in play-off-ul Ligii I. Echipa lui Gheorghe Hagi joaca, astazi, de la ora 20.00, in deplasare, cu Chindia Targoviste. Partida ar trebui sa fie una facila pentru constanteni, mai ales ca Viitorul se afla pe primul loc in play-out, cu 27 de puncte si nu are emotii…