- Trei partide s-au disputat miercuri, in etapa a VI-a a Ligii Nationale, programata pe durata a doua zile in Sala Polivalenta din Bucuresti. CSM Slatina si Gloria Bistrita nu pot participa din cauza testarilor pozitive din loturi, opt la Slatina si 20 la Gloria, anunța news.ro.Rezultatele inregistrate…

- Victorie fara nicio emotie obtinuta miercuri de handbalistele Gloriei in etapa a 6-a a Ligii Nationale, care se desfasoara, timp de doua zile, sub forma de turneu, in Sala Polivalenta din Capitala. Fetele lui Ovidiu Mihaila au intalnit-o pe nou-promovata Dacia Mioveni, impotriva careia a reusit un bun…

- • Gloria Buzau – Dacia Mioveni, azi, de la 13.45, in etapa a 6-a Dupa doua turnee, organizate la Ploiești și la Sf Gheorghe, Liga Naționala de handbal feminin se muta, pentru doua zile, in Sala Polivalenta din București. Astazi și maine aici sunt programate partidele etapei a 6-a, ultima din acest an,…

- • SCM Gloria Buzau – Crișul Chișineu-Criș 41-23 (21-15) Așa cum era de așteptat, nou-promovata Crișul Chișineu-Criș, ultima clasata, fara niciun punct, a fost o prada ușoara pentru handbalistele Gloriei, in ultimul meci al turneului Ligii Naționale de la Sf. Gheorghe. Intr-un meci contand pentru etapa…

- • Gloria Buzau – SCM Craiova 25-24 (9-16) Dramatism total și rasturnari de scor spectaculoase in penultima partida a handbalistelor Gloriei in turneul 2 al Ligii Naționale de la Sf. Gheorghe! Duminica seara, in epilogul etapei a 4-a, echipa buzoiana a intalnit-o pe SCM Craiova, cel mai puternic adversar…

- Succesul la scor in fața Buzaului, cel mai frumos cadou pentru Adi Vasile. A fost un meci copy-paste cu cel din Cupa Romaniei, cand CSM s-a impus cu 30-16! Acum doua luni, in semifinalele Cupei Romaniei, CSM București a invins in Sala Polivalenta din Capitala pe Gloria Buzau cu 30-16, un meci in care…

- Doua zile diametral opuse pentru handbalistele Gloriei, in Final Four-ul Cupei Romaniei, disputat, la sfarsitul saptamanii trecute, in Sala Polivalenta din Capitala. Echipa buzoiana a fost de nerecunoscut in primul meci oficial pe care l-a disputat dupa 6 luni de pauza. Sambata seara, in semifinale,…