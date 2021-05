Secretarul de stat american Antony Blinken a dat asigurari marti ca SUA nu sunt un ''obstacol in calea diplomatiei'' ONU in dosarul israeliano-palestinian, fara a promite, totusi, ca vor sustine o declaratie a Consiliului de Securitate care solicita ''incetarea violentelor'', relateaza France Presse. Consiliul de Securitate al ONU urmeaza sa se reuneasca de urgenta marti, pentru a patra oara, in contextul in care Washingtonul s-a opus pana acum adoptarii unei asemenea declaratii. Blinken a reiterat ca guvernul american este angajat intr-o ''diplomatie foarte…