Antony Blinken avertizează asupra reînarmării ''provocatoare şi periculoase'' a Chinei Secretarul american de stat Antony Blinken a avertizat luni, la prima sa interventie in cadrul Conferintei pentru Dezarmare de la Geneva, asupra ''provocarilor si pericolelor'' pe care le implica programele de dezvoltare de armament ale Chinei, tara careia ii cere mai multa transparenta in acest domeniu, relateaza agentia EFE.



El le-a solicitat de asemenea deopotriva Rusiei si Chinei sa se implice mai mult in realizarea unor norme de ''comportament responsabil in spatiul exterior'' si le-a sugerat in acest sens unor guverne, cum este cel rus, sa renunte… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

