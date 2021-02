Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Antony Blinken a discutat vineri despre Iran si alte dosare de politica externa intr-o intalnire virtuala cu omologii sai din Marea Britanie, Franta si Germania, in contextul analizarii posibilitatilor de a reinvia acordul nuclear iranian, informeaza Reuters. …

- SUA si aliatii lor occidentali sunt tot mai preocupati in privinta cooperarii in crestere intre Rusia si China in domenii de interes comun, a declarat miercuri comandantul suprem al fortelor aliate din Europa (SACEUR), generalul american Tod Wolters. In acest context, administratia Biden a suspendat,…

- Noul presedinte american, Joseph Biden, l-a numit pe Rob Malley in functia de emisar special pentru Iran, a anuntat, vineri, Jen Psaki, purtatorul de cuvant al Casei Albe, conform site-ului Axios.com potrivit mediafax. Rob Malley, fost consilier prezidential pentru Orientul Mijlociu in timpul…

- Presedintele Parlamentului European David Sassoli a anuntat ca institutia nu va vota pana anul viitor asupra acordului intre UE si Marea Britanie cu privire la relatiile viitoare post Brexit. Oficialul european a precizat ca acordul aduce claritate cetatenilor si lucratorilor din Europa.

- Italia, Belgia și Olanda a anunțat ca au anulat zborurile cu Regatul Unit, iar Germania și Franța se pregatesc sa faca același lucru, din cauza temerilor legate de noua tulpina Covid-19 descoperita in sud-estul Angliei. Intr-o intervenție la Digi24, Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații…

- Deși inerte, acestea pot distruge bacteriile prin deformarea pereților celulari, fapt ce duce la moartea agenților patogeni. O echipa internationala la din care fac parte experti de la Universitatile Rovira i Virgili din Spania, Grenoble, din Franta, Saarland – Germania si RMIT din Australia cerceteaza…

- Iranul isi va respecta din nou obligatiile in cadrul Acordului de Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian, daca Statele Unite reintra in acord, a anuntat joi ministrul iranian de Externe Mohammad Javad Zarif, relateaza Reuters. Presedintele ales american Joe Biden a anuntat ca doreste sa…

- Fortele de aparare israeliene au fost instruite in ultimele saptamani sa se pregateasca pentru posibilitatea ca SUA sa atace Iranul inainte de incheierea mandatului prezidential al lui Donald Trump, au relatat oficiali israelieni seniori pentru Axios.