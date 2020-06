In vremea coronavirusului, iata ca apare si masca aurita. Antonio Vietri, „cizmarul de aur” cel care realizeaza incalțaminta șeicilor, a creat-o special pentru a le mulțumi medicilor pentru munca depusa in cele mai grele zile ale epidemiei. Masca, pe care scrie Torino 2020, este realizata in intregime manual din satin cu frunze de aur, simbolul istoricului monument torinez Molle Antonelliana.

„Voi organiza o licitație de caritate, pornind de la o baza de 100 euro, iar sumele incasate vor fi donate Fundației Spitalului de Copii Regina Margherita din Torino, Forma. Un gest simbolic pentru…