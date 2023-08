Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce, in urma cu cateva zile, Roberto s-a afișat alaturi de o femeie misterioasa, fostul concurent nu a ezitat și s-a afișat, din nou, cu cea care i-a devenit iubita. Tanarul are o relație cu o femeie pe nume Gabriela și se pare ca se ințeleg de minune.

- Roberto a intrat in casa Mireasa, in sezonul 7, cu gandul ca iși va gasi o iubita, dar la final, fostul concurent a plecat din competiție singur. De curand, tanarul a postat o imagine alaturi de o femeie, iar ipostazele in care s-au afișat au ridicat mai multe semne de intrebare.

- Catalin Cazacu este considerat Don Juan din showbiz-ul romanesc, iar prezentatorul TV inca iși așteapta marea dragoste. Echipa de la Antena Stars i-a sarit in ajutor și i-a facut propunerea! Iata cum arata urmatoare iubita a lui Catalin Cazacu, dar și ce a spus prezentatorul TV despre ea!

- Tu recunoști fetița din imagine? Știm ca iți este destul de greu sa iți dai seama cine este micuța din fotografie, deoarece pe atunci era destul de mica. Chiar ea a fost cea care a postat aceasta poza din copilarie pe rețelele personale de socializare. Iți dam doar un indiciu: este iubita unui cunoscut…

- O romanca din Spania a trait o experiența teribila intr-un tren care se indrepta spre București. Calatorea impreuna cu soțul ei, cand a auzit un barbat care iși amenința la telefon iubita ca vine sa o omoare și ca ii va da foc in casa, ei și parinților ei. Romanca l-a inregistrat, iar la un moment dat…

- Bianca Dragușanu a dezvaluit in ce a investit un milion de euro. Vedeta a scos la iveala amanunte mai puțin știute din viața ei. Iubita lui Gabi Badalau a ținut sa precizeze ca nu fac risipa de bani.Intr-un interviu acordat pentru unica.ro, vedeta a vorbit despre investițiile facute, dar și despre sumele…